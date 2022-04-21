محمود العسيلي عن مسلسل جزيرة غمام: «ياريت الشيوخ يشوفوه»

أشاد المُطرب محمود العسيلي، بمسلسل جزيرة غمام، لاسيما الخط الدرامي الخاص بالفنان أحمد أمين، الذي يؤدي شخصية «عرفات»، مُشيدًا المشهد الذي جمعه بـ«محارب» الفنان فتحي عبدالوهاب، و«يسري» الفنان محمد جمعة، في الحلقة 19.

مشهد من الحلقة 19 لازم يتبروز في تاريخ الدراما المصرية

وكتب محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كلام عرفات (أحمد أمين) في مسلسل جزيرة غمام في الحلقة ١٩ في المناظرة بينه وبين الشيخ محارب (فتحي عبد الوهاب) والشيخ يسري (محمد جمعة) لازم يتبروز في تاريخ الدراما المصرية».

شكرًا لصُناع ومنتجين هذا العمل العظيم فنيًا وفكريًا

وأضاف محمود العسيلي، «المشهد ده لازم يتقال في خطب الجمعة والشيوخ يشوفوها ويسمعوها ويا ريت يفهموها قبل الناس اللي بتروح تسألهم وتسمع كلامهم.. الحمد لله إن الكلام ده لسه بيتقال في وسط كل العك اللي إحنا فيه.. شكرًا لصُناع ومنتجين هذا العمل العظيم فنيًا وفكريًا».

مسلسل جزيرة غمام، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم طارق لطفي، ومي عز الدين، ورياض الخولي، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وأحمد أمين، ومحمود البزاوي، وآخرين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.