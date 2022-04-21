طارق لطفي ينتهي من تصوير مسلسل جزيرة غمام ويسافر إلى «أمريكا»

انتهى الفنان طارق لطفي من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد جزيرة غمام، والذي يعرض خلال المارثون الرمضاني الجاري، وحقق نسب مشاهدة عالية، واستطاع أن يحظى بإشادات الجمهور والنقاد.

وقال طارق لطفي لـ«الوطن»، «انتهيت من تصوير جزيرة غمام، وسافرت إلى أمريكا مع أسرتي خاصة بعد السفر خلال الفترة الماضية، وانتظرعرض مسلسل ليلة السقوط خلال شهر سبتمبر المقبل، لقد انتهيت من تصويره مؤخرًا».

موعد عرض الحلقة الجديدة من جزيرة غمام

وتعرض الحلقة الـ20 من مسلسل جزيرة غمام، الليلة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، كما يعاد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا.

شخصيات يتمنى طارق لطفي تقديمها في مشواره الفني

وعن الشخصيات التي يتمنى تقديمها قال طارق لطفي: «أتمنى تقديم شخصية معاوية ويزيد بن معاوية، الذي ولد في خلافة الصحابي عثمان بن عفان، هما من الشخصيات التي تثير الجدل وأتمنى تقديمها في المستقبل، كما أن التاريخ مليء بالشخصيات الآخرى المهمة التي تستحق تقديمها في عمل فني».

معلومات عن مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزية غمام، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد أمين، وفتحي عبدالوهاب، ورياض الخولي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، ومي الغيطي.

ويدور حول قيمة الخير والشر في المجتمع بين شخصيتين والتي يقدمها الفنان طارق لطفي، والفنان أحمد أمين، مع ظهور خاص للعايقة التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين، والتي استطاعت أن تغير جلدها تمامًا في هذا الدور.