محمود البزاوي: التمثيل عبارة عن لعبة.. ودوري في «جزيرة غمام» وسيط

كشف الفنان محمود البزاوي، كواليس اشتراكه في مسلسل «جزيرة غمام»، قائلا إنه يتعامل مع «لعبة» التمثيل بالهواء، معبرا عن حبه للسيناريست عبدالرحيم كمال، كما أنه أبدى رغبته في أن يكون طرفا في تفكيره وخيالاته وكتابته.

ترشيحي للمسلسل حسسني بالمسؤولية

وأضاف محمود البزاوي، خلال لقاء ببرنامج «دراما رمضان»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، اليوم الخميس، أن السيناريست عبدالرحيم كمال رشحه في الاشتراك بالمسلسل، «الترشيح ده حسسني بمسؤولية التوصيل، إني هبقى موصل للعالم بتاع عبدالرحيم كمال للناس، أنا وسيط».

شعرت بالسعادة للتمثيل مع أحمد أمين

من ناحية أخرى، قال الطفل منذر مهران، المشارك في مسلسل جزيرة غمام، إنه يبلغ من العمر 7 سنوات، لافتا إلى أنه شعر بالسعادة عندما أخبرته والدته أنه سيشارك في عمل تلفزيوني مع الفنان أحمد أمين.

الناس بتقولي تمثيلي حلو

وتابع: «قولت لماما أنا هخرب الدنيا، وقالتالي الناس بتقولي على السوشيال ميديا إني حلو في التمثيل»، لافتا إلى أن أصعب المشاهد التي قابلته في المسلسل كان عندما قال «أنا رغيف وأنت رغيف وبطلع كمان معايا رغيف أنا مش عارف الأكل ده بيجيلي من فين»، مشيرا إلى أن هذا المشهد كان صعبا للغاية.