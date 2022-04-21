رئيس قناة السويس: معدلات الأداء فى تطوير القطاع الجنوبى متسارعة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن معدلات الأداء فى مشروع تطوير القطاع الجنوبى، تمضى بخطى متسارعة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المحدد، والاستفادة بما يتيحه من زيادة عامل الأمان الملاحى وتحسين حركة الملاحة بالقطاع الجنوبى للقناة، فضلاً عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل ٦ سفن إضافية.

وأوضح «ربيع» أنه من المقرر زيادة عدد الكراكات المشاركة فى المشروع خلال المرحلة المقبلة، حيث تشارك ثلاث كراكات تابعة للهيئة فى مشروع التوسعة والتعميق تشمل كلاً من: الكراكة «مهاب مميش» والكراكة «حسين طنطاوى» والكراكة «الصديق»، فيما تشارك الكراكتان «الحمرا» و«المرفأ» فى مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى وانضمت لهما مؤخراً الكراكة «الصدر» للعمل بالمشروع.

وحرص رئيس هيئة قناة السويس، خلال جولته، على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة فى المشروع بشقيه والتعرف على مستجدات أعمال التكريك، حيث بلغت معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى (من الكيلومتر ١٢٢ إلى الكيلومتر ١٣٢ ترقيم قناة) ما يقرب من ٢١%، بإجمالى كميات تكريك قدرها ١٣ مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغ إجمالى معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة القناة (من الكيلومتر ١٣٢ إلى الكيلومتر ١٦٢) حوالى ٥ ملايين متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت ٢٨%.

وتجاوزت نسبة إنجاز التكسيات الجديدة حوالى ٥٢%، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت ٨٠%، وتخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة ٤٠%، كان «ربيع» تفقد، أمس، موقع المشروع للوقوف على آخر التطورات.