«معلومات الوزراء»: قناة السويس تتحول إلى خضراء «إنفوجرافيك»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول إلى قناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ.

وأوضح الإنفوجراف أن ذلك سيكون من خلال تشغيل محطات الإرشاد الـ16 بالطاقة المتجددة، وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية، وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.