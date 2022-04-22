عاجل.. الجمارك تثبت الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية أبريل

ثبتت مصلحة الجمارك المصرية أسعار الدولار الجمركي عند 16جنيها، بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية شهر أبريل الجاري.

أصدرت الجمارك، في بيان صحفي، منشور أسعار رقم 56 لسنة 2022 بأسعار صرف العملات الأجنبية من يوم 22 أبريل 2022 حتى 30 أبريل 2022.

العمل بالسعر من 22 إلى 30 أبريل

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية إلى منشور أسعار رقم 56 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك الخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، طبقا لموافقة الدكتور وزير المالية المؤرخة 2022 /3/20 للعمل بها اعتبارا من يوم 2022/4/22 حتى 2022/4/30 وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري 430 لسنة 2021.

وأدرجت قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.