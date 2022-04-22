جموع المصلين تحتشد في «الحرمين الشريفين» لأداء صلاة التهجد «صور»

امتلأت أروقة «المسجد النبوي»، بالمدينة المنورة، صباح اليوم الاثنين، بجموع المصلين لأداء صلاة القيام «التهجد» في أول ليلة من العشر الأواخر بشهر رمضان المبارك، وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إلى توافد المصلين «سعوديون- مقيمون-زائرو المدينة المنورة» لأداء الصلاة، ونشرت الوكالة الرسمية صورا لأداء المصلين لصلاة التهجد في المسجدين الشريفين.

رئاسة شؤون النبوي توفر كامل العناية من خلال جميع المواقع في المسجد

وقالت وكالة «واس»، إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وفرت كامل العناية والاهتمام من خلال جميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتقديم جميع الخدمات للزوار والمصلين قاصدي المسجد النبوي بما يمكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وفي سياق متصل، أدى المصلون بالمسجد الحرام، صلاة العشاء والتراويح والتهجد في أول ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان، وامتلأت أروقة المسجد وساحاته والأسطح منذ وقت مبكر بالمصلين.

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون «المسجد الحرام» و«النبوي» بتوفير المصاحف، إضافة إلى عمليات التعقيم وخدمات التنقل المقدمة على أبواب «المسجد الحرام»، كما كثفت الرئاسة أعمال التنظيف والتعقيم في جميع أنحاء المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين توزع أكثر من25000 حافظة لماء زمزم

كما قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بتوزيع عبوات ماء زمزم، وأكثر من25000 حافظة لماء زمزم موزعة في أرجاء «المسجد الحرام»، كما وفرت الرئاسة في صحن المطاف الحقائب والعربات المخصصة لتوزيع الماء المبارك.

بدوره، قال وزير الصحة السعودي، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار في «مكة المكرمة» مطمئن، مشيرا إلى عدم تسجيل أي تفشيات وبائية أو أمراض، أو أحداث مهددة للصحة العامة

وأوضح الجلاجل، أن الصحة السعودية، جندت أكثر من 18 ألف من القوى العاملة لخدمة المعتمرين والزوار، مشيراً إلى أنه تم خلال الـ20 يوماً من شهر رمضان المبارك خدمة أكثر 7200 معتمر من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرم، ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما أجريت 36 عملية جراحية طارئة، و 291 غسيلا كلويا، و 20 قسطرة.