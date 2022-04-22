اليوم.. افتتاح مسجد نور الإسلام في الإسماعيلية بتكلفة 3 ملايين جنيه

يفتتح وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل اليوم الجمعة، مسجد نور الإسلام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة ضمن عدة مساجد تفتتح على مستوى الجمهورية.

المسجد على مساحة 230 مترًا

قال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، إن المسجد تم تشييده بالجهود الذاتية بمنطقة أم عزام التابعة لمركز القصاصين على إجمالي مساحة بناء حوالي 230 متر مربع.

وأضاف إسماعيل في تصريحات صحفية لـ «الوطن»، أن المسجد أقيم بتكلفة مالية قاربت نحو 3 ملايين جنيه للإنشاء الكامل ليعتبر إضافة جديدة إلى مساجد مركز ومدينة القصاصين.

ونوه الشيخ إسماعيل إلى المرور على عدد من مساجد الإسماعيلية خلال اليوم في مركزي أبوصوير والقصاصين، للتأكد من اتباع الإجراءات والتعليمات المقررة خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا.

خطة لمتابعة منع الاعتكاف وصلاة التهجد

قال الشيخ محمد سعيد الرودي مدير الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الإسماعيلية إن هناك لجنة تم تشكيلها من جهاز المتابعة بالمديرية لمتابعة المساجد بالكامل.

وتابع أنه تم تقسيم لجان المتابعة إلى 7 لجان موزعة على المراكز في كافة المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليمات وزير الأوقاف، فيما يخص منع إقامة شعائر التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

وتابع الرودي في تصريحات لـ«الوطن»، «سيتم متابعة كل إدارة منفصلة عن التقرير الخاص بالمساجد لضمان تنفيذ تعليمات وزير الأوقاف.. وسيتم التحقيق مع أمام أي مسجد يثبت مخالفته التعليمات».

وتفتتح وزارة الأوقاف 59 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 49 مسجدًا جديدًا وإحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد بعد انتهاء أعمال الصيانة بها، وبحسب بيان رسمي لوزارة الأوقاف، فإنه تم افتتاح 1024 مسجدا منذ منتصف عام 2021 وشهر إبريل الجاري بينهم 869 مسجدا جديدا وتجديد 155 آخر.