خبير قانوني: تصالح سيدة المترو ينقذها من الحبس: الجريمة موثقة بالفيديو

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن تصالح سيدة المترو مع فتاتي المعادي في واقعة فيديو الملابس، مثّل طوق نجاة لها من الحبس بتهمة ضرب الفتاتين، لافتا إلى أن الجريمة موثقة بالفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وظهرت خلاله السيدة وهي تنهر الفتاتين وتعتدي عليهما بالضرب بالأيدي، وأشار إلى أن الأدلة مثبتة وقائمة عن طريق مقطع الفيديو بالإضافة إلى أقوال مصورة لشاهدة وغيرها من السيدات اللاتي حضرن تلك الواقعة.

جريمة سيدة المترو

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن واقعة سيدة المترو تعد من الجرائم المستحدثة والدخيلة على المجتمع المصري والتي تعد من الخطورة بمكان لأنه لا ينبغي لأي شخص مهما كان أن يجعل من نفسه وصيًا على المجتمع ومراقبة تصرفات الآخرين فالطبيعي في حالة ارتكاب أي شخص جريمة فأنه يقع تحت طائلة القانون فمثلًا إذا ما ارتديت فتاة أو شاب ملابس فيها عري فأنه يقع تحت طائلة القانون وهناك العديد من المواد في قانون الجنايات التي توضح هذه الأمور .

إخلاء سبيل سيدة المترو

كانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل سيدة المترو بعد التصالح مع فتاتي المعادي، وقالت السيدة في محضر الشرطة عقب القبض عليها إنها كانت تنصح الفتيات: «دول زي بناتي وكنت خايفة عليهم من التحرش والمصايب اللي بتحصل، بس حصل سوء تفاهم بسبب عدم تقبل الحوار».

فيديو سيدة المترو

ورصدت جهات التحقيق الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر واقعة اعتداء سيدة المترو على فتاتي المعادي داخل عربة السيدات ووصل الأمر إلى اعتداء تلك السيدة على الفتيات بالضرب وتم تحديد هويتها وألقي القبض عليها وتبين أنها تقيم في دار السلام بالقاهرة ولديها معلومات جنائية فتم القبض عليها بعد ساعات من الواقعة.