وزير البترول يبحث التعاون مع وفد هني ويل العالمية في مجالات الطاقة الخضراء

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع خالد هاشم رئيس شركة هني ويل العالمية لمنطقة شمال إفريقيا ومحمد محيسن رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، المشروعات التي تشارك بها هني ويل وفرص زيادة أنشطتها بقطاع البترول في ظل رغبة كبيرة من الشركة لتوسعة محفظة أعمالها فى مصر والمشاركة فى المشروعات الإستراتيجية، خاصة في مجالات الوقود الأخضر وتوفير التكنولوجيات المتطورة لتقليل الانبعاثات والاستفادة منها بالإضافة إلى المساهمة في المبادرات التي يتم الاستعداد لإطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر أواخر العام الجاري.

قطاع البترول يولي أهمية قصوى لمشروعات الرقمنة

وخلال اللقاء أكد الملا على أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لمشروعات الرقمنة في إطار برنامج التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وتطبيق أحدث التكنولوجيات في تنفيذ المشروعات بكفاءة لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد وخفض التكاليف وإنتاج منتجات بمواصفات قياسية بالتوافق مع السياسات والضوابط البيئية وبالاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج العالمية الناجحة في مشروعات الطاقة الخضراء وانتقاء أفضل العناصر الهامة منها من حيث إمكانية تطبيقها في مصر، مرحبا برغبة هني ويل للمشاركة في مشروعات ومبادرات خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، والتي يستعد قطاع البترول لإطلاقها خلال قمة COP27.

موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزا محوريا

ومن جانبه أكد هاشم على أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لأن تصبح مركزا محوريا يربط أوروبا بالشرق الأوسط، وخاصة في مشروعات الوقود الأخضر لتموين السفن وإنتاج الهيدروجين والأمونيا وأن الشركة تمتلك حلول تكنولوجية متطورة للطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات، واستعرض هاشم آخر مستجدات المشروعات التي تساهم بها الشركة بالشراكة مع شركات قطاع البترول مثل ميدور وإيكم وبتروجت، وفي ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر إيجبس 2022 بين شركتي إنبي وهني ويل في مجال مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة والحلول الرقمية، معربا عن رغبة هني ويل القوية للعمل في مجالات البتروكيماويات وإنتاج الوقود الأخضر لتموين الطائرات باستثمارات تصل إلى نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات بالشراكة مع هيئة البترول وتصنيع المعدات اللازمة للمشروع في مصر مما يوفر نسبة تتراوح ما بين 20 – 30% من تكلفة التصنيع.

وأكد هاشم على أن هني ويل تقدر كفاءة والتزام المهندسين المصريين وتسعى لإنشاء مركز لمتابعة المشروعات وتقديم الاستشارات الهندسية في مصر.

حضر المباحثات الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.