البنك المركزي: أسعار البترول العالمية انخفضت 1.54% خلال أسبوع

قال البنك المركزي، في التقرير الأسبوعي له، إن أسعار النفط انخفضت بنسبة 1.54%، لتصل إلى 102.78 دولار للبرميل من خام برنت العالمي، وذلك بعد أن وافقت العديد من البلدان الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع على سحب 120 مليون برميل من مخزوناتها الطارئة، بما في ذلك 60 مليون برميل ساهمت بها الولايات المتحدة كجزء من خطتها الإجمالية للسحب من احتياطاتها الاستراتيجية.

وأضاف البنك المركزي في التقرير، أن هذه المسحوبات من البترول تأتي بالإضافة إلى 120 مليون برميل، والذي يُتوقع أن تسحبهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مستقل، ليصل إجمالي إنتاج النفط إلى 240 مليون برميل في جميع أنحاء العالم.

تخوفات من إغلاق الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أنه علاوة على ذلك، فإن المخاوف من الركود في الولايات المتحدة، وإعادة فرض قيود الإغلاق في الصين تهددان الطلب على النفط، وقد يؤثران أيضًا على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، وبحسب التقرير، عوضت أسعار النفط بعضًا من خسائرها السابقة، حيث ارتفعت بنسبة 2.18% يوم الجمعة الماضي بعد أن صوت الكونجرس الأمريكي بأغلبية وصلت نسبتها إلى (100 مقابل صفر) لصالح حظر واردات النفط من روسيا، كإحدى العقوبات الاقتصادية عليها بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

أمريكا والاتحاد الأوروبي يحظران واردات الفحم الروسي

واشتدت الهجمات الروسية في المنطقة الشرقية من أوكرانيا، فيما واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها تشديد عقوباتهم على روسيا، حيث حظرت واشنطن واردات النفط وحظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم.

وعلى الرغم من ذلك، تمكن النفط من الإغلاق منخفضًا على خلفية الأخبار التي تفيد بأن وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة ستزيدان من معدلات انتاج النفط العالمية بمقدار 240 مليون برميل.