خبير سياسات دولية: الغرب يضغط على روسيا بورقة البترول

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتصرف بسياسة الأرض المحروقة، لقطع الطريق على كل داعمي دولة أوكرانيا، مبينا أنه يمكن أن يتم دعم أوكرانيا بقوات مسلحة غربية وبعدد كبير، كما دعمت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في حرب 1973.

خنق روسيا عن طريق البترول

أضاف «سنجر»، خلال لقاء مع برنامج «كلام في السياسية»، المذاع على فضائية «Extra News»، الذي يقدمه الصحفي أحمد الطاهري، أن خبيرة طاقة أمريكية أكدت أن خنق روسيا يبدأ بخنق البترول، لكن الصين أوضحت أن الحصول على البترول من الشرق الأوسط، الأرخص نسبيا على الحصول منه عن طريق دولة روسيا الاتحادية.

ضربة معلم من بوتين

أوضح خبير السياسات الدولية، أن روسيا تريد بيع الغاز من أجل توفير العملات، وإدارة اقتصادها بشكل أفضل في ظل عقوبات اقتصادية عليها من الغرب، متابعا: «لما بوتين قال البيع هيكون بالروبل دي ضربة معلم، بس في موجات مستمرة من التضخم وهنشوف دي هتتعود عليها روسيا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا لو كملت لفترة أطول الناس هتتعود على ده وتتعايش معه، والفيدرالي الأمريكي متمسك أن العالم مش هيتنازل عن الدولار على الأقل في الوقت القريب، وتجميد أمريكا لأصول روسية يعني أنها مازالت ترى أن الاقتصاد الروسي قوي وتحاو تحجيمه وتقزيمه، وكمان الغرب في صورة إنجلترا قال هندي أسلحة ودبابات لأوكرانيا عشان تدافع عن نفسها».