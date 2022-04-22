تسلا تخطط لتشغيل سياراتها بألواح طاقة شمسية بتكلفة 10 دولارات للمتر 

يختبر العلماء في أستراليا الألواح الشمسية المطبوعة لتشغيل سيارة «تسلا»، في رحلة طولها أكثر من 15 ألف كيلومتر، تبدأ في سبتمبر المقبل، والتي يأملون أن تجعل الجمهور يفكر في خطوات للمساعدة في تجنب تغير المناخ.

وبحسب CNN، سيقوم مشروع Charge Around Australia بتشغيل سيارة كهربائية Tesla مع 18 من الألواح الشمسية البلاستيكية المطبوعة الخاصة بالفريق، بطول 18 مترًا، يتم طرحها بجانب السيارة لامتصاص ضوء الشمس عندما تحتاج إلى الشحن.

وقال بول داستور، مخترع الألواح الشمسية المطبوعة، إن فريق جامعة نيوكاسل لن يختبر فقط قدرة تحمل الألواح ولكن أيضًا أدائها المحتمل للتطبيقات الأخرى، وهذا في الواقع اختبار مثالي لتزويدنا بمعلومات حول كيفية استخدامنا وتشغيل التكنولوجيا في مواقع نائية أخرى، على سبيل المثال، في الفضاء.

خفيف الوزن ومرقق يمكن تصنيعه بتكلفة أقل من 10 دولارات للمتر

وتابع أن الطاقة الشمسية المطبوعة عبارة عن بلاستيك بولي إيثيلين تيرفثالات خفيف الوزن ومرقق يمكن تصنيعه بتكلفة أقل من 10 دولارات للمتر المربع، وتصنع الألواح على طابعة تجارية تستخدم في الأصل لطباعة ملصقات النبيذ.

وسجلت شركة تسلا أرباحًا قياسية بلغت 3.7 مليار دولار، وهي أعلى بكثير من تقديرات المحللين، الذين توقعوا تحقيق 2.6 مليار دولار، رغم إجبار قواعد الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا في الصين، الشركة على إغلاق مصنعها بمدينة شنغهاي.

أرباح الشركة أكثر من 3 أضعاف ما حققته في نفس التوقيت قبل عام

وجاءت أرباح الشركة أكثر من 3 أضعاف ما حققته في نفس التوقيت قبل عام، بزيادة 1.1 مليار دولار، وأعلى بنسبة 30% من الرقم القياسي السابق، البالغ 2.9 مليار دولار، حيث شهد الطلب على سيارات تسلا، طلبا قويا لدرجة أن عدد أيام المعروض من السيارات المتاحة للعملاء، انخفض إلى 3 أيام فقط.