تسلا تخطط لتعدين بتكوين بالطاقة الشمسية لتلافى الاضرار البيئية

يخطط تحالف من 3 شركات عملاقة، بناء أكبر منصطة لتعدين البتكوين عبر الطاقة الشمسية، فى ولاية تكساس الامريكية، حيث يضم التحالف تسلا وشركة بلوك ستريم للمدفوعات وشركة بلوكستريم كورب.

بناء منشأة تعدين بيتكوين مفتوحة المصدر تعمل بالطاقة الشمسية

وبحسب ما أعلنته شركة شركة بلوك ستريم للمدفوعات وشركة بلوكستريم كورب، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Square، إنهما يتعاونان لبناء منشأة تعدين بيتكوين مفتوحة المصدر تعمل بالطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

وقال آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم، إن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة بلوك ستريم للمدفوعات وشركة بلوكستريم كورب ستتعاون لتعدين البيتكوين باستخدام الطاقة الشمسية في تكساس، موضحا أن تسلا تبني البنية التحتية للطاقة الشمسية وتوفر بطاريات Megapack الخاصة بها.

تسلا تخطط للسماح بشراء سيارتها بالبتكوين في أمريكا

وأعلنت تسلا فى وقت سابق عن إمكانية شراء سيارات تسلا عبر العملة المشفرة بيتكوين داخل الولايات المتحدة، حيث تستخدم شركة تسلا برامج داخلية ومفتوحة المصدر، تمكنها من التعامل مع بيتكوين مباشرة، إلا أنها تراجعت مرة أخرى عن هذا القرار بعد ان علمت تسلا أن البتكوين عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تعتمد في كثير من الأحيان على الوقود الأحفوري، دفعت المخاوف البيئية المتعلقة بتعدين البيتكوين في مايو من العام الماضي تسلا إلى التوقف عن قبول البيتكوين لشراء السيارات.