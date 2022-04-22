كبرى الشركات الهندية تقرر الخروج من السوق الروسية ونقل مراكزها لأوروبا

قررت اثنتان من أكبر الشركات الهندية الخروج من السوق الروسية، حتى مع امتناع رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، عن اتخاذ موقف متشدد ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

التوقف عن التعامل مع روسيا

و بحسب CNN Business، قالت شركة تاتا ستيل، إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب في الهند، إنها اتخذت قرارًا بالتوقف عن التعامل مع روسيا، وقالت الشركة، التي تعد أيضًا واحدة من أكبر منتجي الصلب في أوروبا، إن لديها خطة لضمان الحد الأدنى من تعطيل أعمالها.

وأضافت في بيان أن جميع مواقع تصنيع الصلب لدينا في الهند والمملكة المتحدة وهولندا حصلت على إمدادات بديلة من المواد الخام لإنهاء اعتمادها على الدولة الروسية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

تاتا ستيل هي جزء من مجموعة تاتا، واحدة من أكبر التكتلات متعددة الجنسيات في الهند، ويأتي إعلانها بعد أيام فقط من إعلان شركة INFY، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الهند أنها بدأت نقل عملياتها خارج روسيا.

بدأنا في نقل جميع أعمالنا من مراكزنا في روسيا إلى مركزنا خارج روسيا

وقال «سليل باريخ» الرئيس التنفيذي لشركة إنفوسيس: «بالنظر إلى ما يجري في المنطقة، بدأنا في نقل جميع أعمالنا من مراكزنا داخل روسيا إلى مركزنا خارج روسيا، نحن نقدم أيضًا بعض المساعدة لإعادة تأهيل الأشخاص المهجرين، ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم العمل في بعض مواقعنا في أوروبا الشرقية أثناء انتقالهم إلى مناطق جغرافية أخرى».

يأتي وقف العمليات من قبل الشركات الهندية العملاقة في الوقت الذي ورد فيه أن نيودلهي تكثف مشترياتها من النفط الروسي، والتي يتم تداولها الآن بخصم كبير بسبب العقوبات الغربية.

وعلى عكس الغرب ، لم تفرض الدولة الواقعة في جنوب آسيا - التي تربطها علاقة طويلة الأمد بموسكو - عقوبات على موسكو وامتنعت هذا الشهر عن التصويت لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.