أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تغلق قنصليات دول البلطيق وتطرد موظفيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها قررت إغلاق قنصليات دول البلطيق الثلاث، «ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا»، وذلك في ظل التوتر الشديد في العلاقات بين موسكو والدول الثلاث عل خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان روسيا سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول ذات الأهمية الاستراتيجية والتي سيكون لها انعكاس كبير عل مسار الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن وزرة الخارجية الروسية أعلنت كذلك أن جميع موظفي القنصليات الثلاث شخصيات غير مرغوب فيها، وهي عبارة دبلوماسية لكنها تعني واقعيًا طرد هؤلاء الموظفين من روسيا ومغادرتهم البلاد جميعا في أقرب وقت، في تعبير عن رفض مواقف تلك الدول من العملية العسكرية الروسية التي بدأت منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. قصف عنيف على خاركيف

وفي سياق أخبار روسيا وأوكرانيا، قال «إبهور تيربكوف»، عمدة مدينة خاركيف الواقعة شرق أوكرانيا، إن روسيا تنفذ قصفًا عنيفًا على المدينة التي تأتي كثاني أكبر مدينة أوكرانية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «جارديان» البريطانية.

وذكر أن انفجارات ضخمة تشهدها مدينة «خاركيف» جراء قصف روسي شديد على المدينة، لافتًا إلى أنه تم إجلاء حوالي 30% من سكان المدينة الشمالية الشرقية معظمهم من النساء والأطفال، ولفت إلى أنه لا يزال هناك حوالي مليون شخص داخل «خاركيف».

روسيا تغرم جوجل 4 مليون روبل

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «جارديان» أن روسيا غرمت شركة «جوجل» نحو 4 ملايين روبل، لعدم حذفها معلومات وصفتها «موسكو» بالوهمية حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن الجهات المختصة حذرت شركة «جوجل» من أنها ستتخذ هذه الإجراءات ما لم تتوقف عن نشر هذه الأخبار والمعلومات غير الحقيقية عن العملية العسكرية.