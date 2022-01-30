4 نصائح لو مضطر تتناول مضادات حيوية في حالة الإصابة بكورونا

يلجأ البعض لتناول المضادات الحيوية لعلاج الأعراض التي تصيبهم اعتقادًا منهم أنها تساعد في القضاء عليها كنزلات البرد والتهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة، وأخيرا الإصابة بفيروس كورونا التي يتطوع البعض لتناول مضادات حيوية دون استشارة طبيب بصرفها من الصيدليات دون معرفة الأضرار البالغة التي تصيب أعضاءه الداخلية كالكبد.

أضرار تناول المضادات الحيوية

ووفقا لهيئة الدواء المصرية فإن هناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام المستحضرات التي تحتوي على مجموعة الكينولون «مضاد حيوي» حتى لا يتعرض الشخص لأعراض جانبية بالغة ومنها:

- يجب عدم استخدام المستحضرات التي تحتوي على مجموعة الكينولون إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بمشاكل في الأوتار «التهاب في الأوتار أو تمزق في الأوتار».

- قبل تناول تلك المستحضرات يجب أن تخبر مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من أي مشكلة تتعلق بأمراض القلب.

- إذا كنت مصابا بداء السكري، يجب عليك مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بعناية.

- عدم التعرض للشمس أثناء الظهيرة؛ حيث أنه أثناء فترة العلاج بأدوية المضاد الحيوي يكون لدى المريض حساسية لضوء الشمس ومن الممكن أن تتسبب في حدوث حروق للوجه والجلد كما أنها تؤذي العين، حسب هيئة الدواء المصرية.

المضادات الحيوية تؤثر على نخاع العظام

وفي سياق متصل، كان قد حذر في وقت سابق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني، من مخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، حيث تؤثر على نخاع العظام وتؤدي إلى الفشل الكلوي.

واعتبر أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب يعتبر جريمة، منوها إلى أنه من ضمن أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس الميكروب فقط، فحدوث خلل في الجهاز المناعي أو الأورام قد يكون أحد الأسباب الأخرى.