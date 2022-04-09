أعراض متحور xe من فيروس كورونا.. أسرع انتشارا ويشبه نزلات البرد

أعراض متحور xe، سؤال يبحث عنه الملايين حول العالم خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن ظهر محتور جديد من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض «كوفيد- 19» في بريطانيا.

المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي يعرف باسم XE، هو خليط من سلالاتي متحور أوميكرون «بي إيه.1» و «بي إيه.2»، وبحسب ما نقلته شبكة «إي بي سي نيوز» الأمريكية، فإن هذا النوع من المتحورات يقوم على خليط من متحورات أخرى وهو ما يطلق عليه العلماء «المتحور المؤتلف».

أعراض متحور xe

ويتوقع العلماء أن تكون أعراض متحور xe الجديد، أكثر قدرة على الانتشار من متحور أوميكرون من فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على إجراء مزيد من الأبحاث حول المتحور الجديد.

وفي هذا الشأن أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية «NHS» تحديث قائمتها الرسمية لأعراض كورونا، وربطت 9 أعراض جسدية جديدة بالمتحوّرات الحالية ومنها المتحور الجديد المعروض باسم XE، وتتمثل تلك الأعراض الأساسية في القشعريرة، شعور بالتعب أو الإرهاق، ألم جسدي، وصداع، إضافة إلى التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، وفقدان الشهية، إسهال، الشعور بالمرض أو المرض فعليا.

ولكن، بحسب الهيئة البريطانية، فإن أعراض متحور xe تشبه إلى حد كبير تلك المرتبطة بالبرد والإنفلونزا، وليس له أعراض حصرية جديدة.

ويتابع خبراء الصحة العالمية شرح أعراض متحور xe بقولهم، إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

عدد الإصابات بالمتحور الجديد

بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» عن وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، فإنه تمّ رصد 637 إصابة بهذا المتحور منذ 22 مارس الماضي.

وفي مصر، علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على ظهور متحور جديد من فيروس كورونا باسم XE، قائلا إنَّ التحليل الأولي للمتحور يظهر أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة بمتحور 2.BA وليس 10 أضعاف قابلية الانتشار، مشددا على أنَّه لا توجد مخاوف حقيقية تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا المتحور الجديد.