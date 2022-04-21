«الدواء» تحذر مرضى الضغط من اللحوم الحمراء والمقليات والمشروبات الغازية

حرصت هيئة الدواء المصرية، على تقديم مجموعة من التعليمات والإرشادات المتعلقة بمرضى الضغط خلال شهر رمضان، في اطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت هيئة الدواء المصرية فى منشور رسمي لها، إنه يجب على مرضى الضغط فى شهر رمضان الالتزام باتباع مجموعة من النصائح الغذائية، كتقليل كمية الصوديوم من خلال تقليل كمية الملح المضاف للطعام، واستبداله بالتوابل والليمون.

تجنب تناول المخللات واللحوم

وتابعت هيئة الدواء، بأنه لابد من تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، وتجنب تناول المخللات واللحوم والأغذية المحفوظة بالأملاح، ناصحة المواطنين باتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية مثل السبانخ، والتركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات والمشروبات الغازية.

تجنب مشروب مستخلص عرق السوس

وحذرت هيئة الدواء المصرية من اللحوم الحمراء والمقليات، ونصحت مرضى الضغط بضرورة التركيز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون​، وكذلك مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر؛ لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.

وناشدت الهيئة مرضى الضغط بتجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس (5 جرامات أو أكثر) يوميا لعدة أسابيع؛ لأن ذلك قد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم.

وكشفت هيئة لدواء عن أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومنها التدخين وزيادة الوزن والإسراف في الموالح، مشيرة إلى وجود أسباب وراثية أيضا وراء ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى كبر السن.

ونصحت الهيئة مريض الضغط المرتفع، بضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية؛ إذ يمكن لبعض الأدوية الشائع استخدامها، مثل الأدوية المستخدمة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.​