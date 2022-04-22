مصر حذرت منه.. سي إن إن: التهاب الكبد الغامض يجتاح عدة دول بين الأطفال

يستمر التحقيق في حالات الالتهاب الكبدي الغامض الحاد مجهول الأسباب بين الأطفال المصابين بعدوى الفيروس الغدي، وفق تقرير صباح اليوم لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أنها تتابع هذا المرض الغامض الذي يصيب الأطفال، وحذرت منه في إطار متابعة الأحداث الصحية العالمية.

قلق في أمريكا جراء حالات الالتهاب الكبدي

ونبهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مقدمي الرعاية الصحية وسلطات الصحة العامة إلى التحقيق، وأوصت بأن يفكر مقدمو الخدمة في اختبار الفيروس الغدي عند الأطفال المصابين بالتهاب الكبد عندما يكون السبب غير معروف.

وتشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية إلى أن لعلاقة المحتملة بين التهاب الكبد عند الأطفال وعدوى الفيروس الغدي قيد التحقيق حاليًا.

انتشار الالتهاب الكبدي في الولايات المتحدة وبريطانيا

وفي الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنهم بدأوا تحقيقًا في حالات الالتهاب الكبدي الحاد الوخيم لدى الأطفال.

في ذلك الوقت، حددت منظمة الصحة العالمية 74 حالة بين الأطفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحدد مسؤولو الصحة في ولاية ألاباما الأمريكية تسع حالات من التهاب الكبد لدى الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 6 سنوات، والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي أيضًا منذ أكتوبر، و لم يكن أي من الأطفال مصابًا بـ Covid-19.

طلب في أمريكا بالإبلاغ عن الأطفال المصابين بالالتهاب الكبدي منذ أكتوبر

وفي أحدث استشاراتها الصحية، تطلب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من مقدمي الرعاية الصحية أو سلطات الصحة العامة بالولاية التنبيه بأي طفل يقل عمره عن 10 سنوات قد يكون قد تم تشخيص إصابته بالتهاب الكبد لسبب غير معروف منذ أكتوبر.

وفي نوفمبر 2021، أبلغ الأطباء في مستشفى كبير للأطفال في ألاباما مركز السيطرة على الأمراض عن خمسة مرضى من الأطفال يعانون من إصابة كبيرة في الكبد، بما في ذلك ثلاثة يعانون من فشل كبدي حاد، والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي.

وكتب مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» أن جميع الأطفال كانوا يتمتعون بصحة جيدة في السابق.

وقد حددت جهود اكتشاف الحالات في هذا المستشفى أربعة مرضى أطفال إضافيين مصابين بالتهاب الكبد وعدوى الفيروس الغدي لإجمالي تسعة مرضى تم قبولهم من أكتوبر 2021 حتى فبراير 2022، كل خمسة تم تحديد تسلسلها كان لديهم عدوى من النوع 41 من الفيروس الغدي.

المرض الغامض ينتشر في عدد من بلدان العالم

وأبلغت بلدان أخرى أيضًا عن أعداد صغيرة من حالات التهاب الكبد لدى الأطفال، حيث تم الإبلاغ عن أقل من خمس حالات مؤكدة أو محتملة في أيرلندا، وتم تأكيد ثلاث حالات في إسبانيا. كما يتم التحقيق في هذه الحالات.

وقال متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تتابع أيضًا الحالات في ألاباما، إن الوكالة على اتصال بمسؤولي الصحة في أوروبا وهم يحققون في الحالات الغامضة.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أنه من المرجح أن يتم اكتشاف المزيد من الحالات قبل أن تكون هناك إجابات أو تفسيرات حول أسبابه وأنه قد تم اتخاذ تدابير المكافحة والوقاية المقابلة.