أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 23-4-2022

يهتم الكثير من المواطنين الصائمين بمائدة الإفطار والسحور، ويحرصون على توفير جميع الأصناف على المائدة، ومن أكثر تلك الأشياء الخضروات، والتي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعوض الجسم ما يفقده خلال ساعات الصيام، والتي يؤدي تناولها بكثرة إلى مد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 23 أبريل من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في الأسواق المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- سعر الكيلو جرام من الخيار الصوب ليتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 لـ 6 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر بدون عروش ليتراوح بين 1,5 لـ 3,5 جنيها للكيلو الواحد.

- الفلفل الأخضر الرومي البلدي يتراوح بين 5 لـ6 جنيهات، والفلفل الرومي صوب من 6 لـ 8,5 جنيها للكيلو الواحد.

- ووصل سعر كيلو الثوم لقيمة تتراوح بين 3,5 جنيها حتى 5,5 جنيها للكيلو الواحد.

- كما سجل سعر كيلو الكوسة 2,5 جنيها وحتى 4,5 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 5 جنيهات و8 جنيهات في الأسواق.

- وتراوح سعر كيلو ورق العنب بناتي بين 6,5 جنيها حتى 8 جنيهات، والعنب البلدي 6,5 وحتى 8 جنيهات.

- وسجل سعر كيلو البسلة بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبانخ بين 2,5 و4,5 جنيها.

- كما وصل سعر كيلو الثوم المفروم اليوم إلى 20 جنيها.

سعر الخيار والجزر

- وجاء الباذنجان البلدي ليتراوح سعره بين 3 و6 جنيهات جنيهات للكيلو الواحد، والباذنجان الرومي 3,5 و6 جنيهات، باذنجان أبيض من 5 لـ10 جنيهات.

- القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- شهد سعر كيلو الفلفل الألوان تباينا، فتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.