أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 22-4-2022

سجل سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 5 جنيهات و8 جنيها في الأسواق، كما سجل سعر كيلو ورق العنب بناتي بين 6,5 جنيها حتى 8 جنيهات، وذلك وفقا لما كشفت عنه «الوطن» من خلال جولة تفقدية أجرتها، لمعرفة أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل الجاري.

ومن منطلق اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات لمتابعة حركة الأسواق في ظل حرص البعض على تناول الخضروات بكل أنواعها لأهميتها في عملية الهضم، ولما تمده للجسم من فوائد عديدة، نستعرض فيما يلي سعر البصل والطماطم والثوم والجزر، وغيرها من الخضروات، وفق الجولة الصباحية في الأسواق:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو الثوم بين 3,5 جنيها حتى 5,5 جنيها للكيلو الواحد.

كما سجل سعر كيلو الكوسة 2,5 جنيها وحتى 4,5 جنيها.

تراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 5 جنيهات و8 جنيهات في الأسواق.

وتراوح سعر كيلو ورق العنب بناتي بين 6,5 جنيها حتى 8 جنيهات، والعنب البلدي 6,5 وحتى 8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البسلة بين 4 جنيهات و6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبانخ بين 2,5 و4,5 جنيها.

كما وصل سعر كيلو الثوم المفروم اليوم إلى 20 جنيها.

سعر الخيار والجزر

وسجل الباذنجان البلدي سعر بين 3 و6 جنيهات جنيهات للكيلو الواحد، والباذنجان الرومي 3,5 و6 جنيهات، باذنجان أبيض من 5 لـ10 جنيهات.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الخيار الصوب بين 5 لـ 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 لـ 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش 1,5 لـ 3,5 جنيها للكيلو الواحد.

وجاء سعر الفلفل الأخضر الرومي البلدي بين 5 لـ6 جنيهات، والفلفل الرومي صوب من 6 لـ 8,5 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

شهد سعر كيلو الفلفل الألوان تباينا، فتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها.