أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 20-4-2022

كشفت «الوطن» من خلال جولة تفقدية أجرتها، أسعار الخضروات اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري، لمتابعة حركة الأسواق ومنها سوق العبور، بالتزامن مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لحرص البعض على تناول الخضروات بكل أنواعها كالطماطم والقلقاس والخيار والبامية وغيرها، لأهميتها في عملية الهضم، وإمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها.

ومن منطلق اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض سعر البصل والطماطم والثوم والجزر، وغيرها من الخضروات، وفق الجولة الصباحية في الأسواق، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل سعر كيلو الثوم بين 3,5 جنيها حتى 5,5 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الكوسة 2,5 جنيها وحتى 4,5 جنيها، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 إلى 7 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 5 جنيهات و8 جنيها في الأسواق.

فيما شهدت قيمة سعر كيلو ورق العنب بناتي بين 6,5 جنيها حتى 8 جنيهات، والعنب البلدي 6,5 وحتى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة بين 4 جنيهات و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 2,5 و4,5 جنيها، وسعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها.

سعر الباذنجان يهبط إلى 3 جنيهات

وسجل الباذنجان البلدي سعر بين 3 و6 جنيهات جنيهات للكيلو الواحد، والباذنجان الرومي 3,5 و6 جنيهات، باذنجان أبيض من 5 لـ10 جنيهات، وجاء سعر الكيلو جرام من الخيار الصوب من 5 لـ 7 جنيهات، والخيار البلدي من 4 لـ 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر بدون عروش 1,5 لـ 3,5 جنيها للكيلو الواحد، وجاء الفلفل الأخضر الرومي البلدي بسعر بين 5 لـ6 جنيهات، والفلفل الرومي صوب من 6 لـ 8,5 جنيها للكيلو الواحد.

وسجل كيلو القلقاس سعرا يتراوح بين 3 و6 جنيهات، فيما شهد سعر كيلو الفلفل الألوان تباينا، فتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن».