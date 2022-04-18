الغرفة التجارية: انخفاض أسعار الخضروات قبل العيد.. والطماطم تتراجع جنيهين

سجّلت أسعار الخضروات تراجعا جماعيا اليوم في أسواق الجملة والتجزئة لتتراجع الطماطم جنيهين وورق العنب 5 جنيهات للكيلو، وسط توقعات بمزيد من التراجعات التدريجية في كافة أصناف الخضروات خلال الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروة الصيفية لتصل لسعرها الطبيعي في 10 أيام علي الأكثر أي قبيل عيد الفطر.

«النجيب»: تراجع الأسعار بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة لـ«الوطن»، إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد نضج العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية لتنخفض الأسعار بنسبة كبيرة عما هي عليه الآن كما أشار إلى أن تراجع الطلب بعد النصف الثاني من رمضان ولجوء المواطنين إلى الأسماك سيساهم أيضا في حدوث هذا التراجع حيث يتزايد الطلب على الخضروات فى الـ10 الأيام الأولى من رمضان بسبب العزومات.

أصناف خضروات تباع بأسعار أقل من التكلفة

ورصد أصناف خضروات تباع بأسعار أقل من التكلفة كالثوم و البصل الذي يباع 3 كيلو منه بسعر 10 جنيهات، وأشار إلى أن الطماطم الصيفية تباع بسعر يتراوح ما بين 5.5 و9 جنيهات، ويباع كيلو البطاطس بسعر تراوح بين 1.25 و4 جنيهات، وبيع البصل بسعر تراوح بين 1 و2.25 جنيه للكيلو، ويباع كيلو ورق العنب البناتي بسعر تراوح ما بين 18 و22 جنيها، ويباع ورق العنب البلدي بسعر تراوح بين 15 و17 جنيها، والكوسة بسعر تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، والجزر بدون عروش بسعر تراوح بين 1.5 و4 جنيهات، وتباع الفاصوليا بسعر تراوح بين 3 و6 جنيهات، والباذنجان البلدي بسعر 4 و6 جنيهات، وبيع الباذنجان الرومي بسعر تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، كما جاءت أسعار باقي الخضروات كالآتي:

- يباع الباذنجان الأبيض بسعر تراوح ما بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

- يباع الفلفل الرومي البلدي بسعر تراوح ما بين 6 و8 جنيهات.

- يباع كيلو الرومي الصوب بسعر تراوح ما بين 7 و12 جنيها.

- يباع الفلفل الحامي البلدي بسعر 8 و12جنيها .

- تباع الملوخية بسعر تراوح ما بين 5 و7 جنيهات.

- يباع الخيار البلدي بسعر تراوح ما بين 4 و5 جنيهات.

- تباع السبنانخ بسعر تراوح ما بين 2.5 و4.5 جنيه

- يباع القلقاس بسعر تراوح ما بين 3 و6 جنيهات.

- يباع البرتقال بسرة بسعر تراوح ما بين 6 و8 جنيهات

- يباع البرتقال الصيفي بسعر تراوح ما بين 2.5 و4 جنيهات.

- تباع الجوافة بسعر تراوح ما بين 4 و9 جنيهات.

- تباع الفراولة بسعر تراوح ما بين 4 و6 جنيهات.

- يباع الكنتالوب بسعر تراوح ما بين 5 و10جنيهات.