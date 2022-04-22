مصر ضمن قائمة كبار مستوردي الصلب المسطح التركي بـ 92 ألف طن

تصدرت مصر قائمة الدول المستوردة لمنتجات الصلب المسطح من تركيا، خلال الفترة من يناير إلى فبراير، بكميات تجاوزت 92,732 طن، مقابل 144 طن خلال نفس الشهرين من العام الماضي.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أن صادرات الصلب المسطح خلال يناير وفبراير قفزة بنسبة 28.5٪، لتصل إلى 252,8 طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي بلغت 196,8 طن.

العراق في المرتبة الثانية

وجاء العراق في المرتبة الثانية ضمن الدول المستوردة للصلب المسطح التركي بكمية 30,3 طن وجاءت دول عربية أخرى ضمن القائمة، منها تونس بكميات 12,919 طن، والجزائر بكميات 9,947 طن، ولبنان بكميات 6,267 وليبيا بكميات 3,992 طن.

وأدى ارتفاع أسعار منتجات الصلب عالميا ومحليا في تركيا إلى زيادة كبيرة في صادراتها من منتجات الصلب المسطح خلال فبراير، حيث ارتفعت بنسبة 43.5 ٪ على أساس سنوي لتصل إلى 108,987 طن.

شمال أفريقيا الأكثر استيرادا

وبحسب البيانات، تصدرت منطقة شمال إفريقيا قائمة مشتري الصلب المسطح على الساخن، بحصة 40٪ خلال فبراير، وارتفعت الحجوزات بنسبة 21٪ بفضل النشاط التجاري في مصر.

وكشفت البيانات أن العراق طلب شحنات ضخمة من المسطح، ما يدعم نمو الصادرات إلى الشرق الأوسط بمقدار الضعفين تقريبًا وأدى لزيادة حصة المنطقة من 13٪ إلى 17٪.

وذكر اتحاد الصلب العربي، إلى أنه على الرغم من الحصص والرسوم المفروضة من الاتحاد الأوروبي، تمكنت المصانع التركية من زيادة المبيعات بنسبة 78.5٪، وهو ما يمثل 35٪ من إجمالي المعروض الشهري من منتجات الصلب المسطح.

من ناحية أخرى، قال الاتحاد إن أسعار التصدير للمنتجين في صناعة المعادن الأساسية المحلية التركية ارتفعت بنسبة 9.71 % على أساس شهري ونمت بنسبة 147.57 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وقال إن متوسط ​​الزيادة في الأسعار في آخر 12 أشهر بلغ 92.86%