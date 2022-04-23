أغرب أسرار الفراعنة.. خوفو بنى الهرم وترك تمثالا وحيدا بحجم عقلة الإصبع

تمثال قزم لا يتخطى حجمة عقلة الإصبع بقاعة الدولة القديمة بالمتحف المصري بالتحرير، يعتبر واحدا من أغرب أسرار الحضارة المصرية القديمة، فهو التمثال الوحيد لصاحب أضخم صرح أثري في التاريخ أحد عجائب الدنيا السبع الملك خوفو.. فما منبع الغرابة؟.

تمثال حير العلماء

الباحث الأثري محمد مندور، أكد أن تمثال خوفو صاحب الهرم الأكبر، لايتعدى طوله 8 سم، مصنوعا من العاج، يظهر بوضع الجلوس أعلى كرسي عرش بمسند مرتفع يصل أسفل كتفيه، وهو التمثال الوحيد الذي عثر عليه لصاحب الصرح الأضخم الذي يحير بناؤه العالم حتى الآن.

وعلى خلاف ملوك الفراعنة الذين حرصوا على نحت تماثيل تخلدهم بما فيهم خفرع صاحب الهرم الأوسط والذي عثر له على العديد من المنحوتات، منها تمثاله الذي حير العلماء لنحته من حجر الديوريت الأخضر شديدة الصلابة، والذي يبلغ ارتفاعه 168 سم، ويحتاج لأدوات متطورة من المستحيل وجودها في مصر القديمة.

التمثال لم يصنع في عهد الملك خوفو

وأضاف أن غرائب هذا التمثال الذي عثر عليه عالم الآثار فلندرز بتري عام 1903 داخل معبد بابيدوس بسوهاج، لم يعثر عليه بجوار الهرم، بل على بعد آلاف الأميال، والأغرب أن التمثال لم يصنع في عهد الملك خوفو بل في عهد الأسرة 26 أي بعد مايقرب من 2000 عام من عهد بناة الأهرام الذي ينتمي له الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، إذ يعتبر بالنسبة للأسرة الـ26 من الأجداد، وهو نفس الفارق الزمني الذي يفصلنا الآن عن العصر اليوناني الروماني.

وأشار إلى أن بعض علماء الآثار أرجعوا عدم وجود تمثال للملك خوفو، بأنه وضع نفسه في مكانة أعلى من مكانة الملوك التي يصنع لها التماثيل.