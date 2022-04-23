حظك اليوم برج الأسد السبت 23-4-2022 عاطفيا ومهنيا

حبه للفت أنظار من حوله يجعل من مولود برج الأسد يكر تجاهل الآخرين له، وياتي ذلك الشعور لأنه يحب دائما أن يكون في موقع القيادة، ما يجعله لا يتقبل انتقاد الآخرين له، وبالرغم من ذلك فهو مترابط بشكل كبير مع الحب، الأمر الذي يجعله غير قادر على العيش بدونه والبحث عنه بشكل دائم ومستمر، فضلا عن أنه لديه سرعة بديهة، وقادر على اتخاذ القرارات الخاصة به، وبمستقبله بسرعة كبيرة.

ويحرص مولود برج الأسد بشكل دائم على استضافة الحفلات والمناسبات والتجمعات في منزله، منا انه يقدم أفضل ما لديه في تلك التجمعات، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا سيطر اليوم على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.

مشاهير برج الأسد

وهناك الكثير من مشاهير برج الأسد، منهم من كانوا قادة ورؤساء، ومن أبرزهم «الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، الفنانة الأمريكية ماي ويست».