حظك اليوم برج الأسد الجمعة 1-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية محبوبة لدى الآخرين، كما أنه من أكثر الأبراج التي تلفت الأنظار لها، ويمتلك شخصية قوية وقيادية ويعتمد على استخدام الدبلوماسية في حديثه مع الآخرين، كما أنه لديه حس عالي من المسؤولية، ولا يحب السعي وراء المالي بالصورة التي تجعله ينعزل عن العالم، فالمال لديه مجرد وسيلة للعيش الرغيد وليست غاية، كما أنه إنسان طموح بشك كبير، ولا يحب أن يتدخل أحد في حياته الشخصية.

ولا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش دون أن يكون في علاقة عاطفية مع شريك حياة مناسب، ولا يخجل من إعلان عن حبه ذلك، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذل نقدم له حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني، وفق خبيرة علم الفلك عبير فراد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية وتعمل بإخلاص.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتقبل على المعرفة بحماس كبير.

برج الأسد والحب

بالرغم من أن مولود برج الأسد يتعرض للكثير من خيبات الامل، إلا أنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب، فيظل في صراع دائم ومستمر للبحث عن شريك حياه مناسب له.