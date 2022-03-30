حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها لمواليد برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس الحالي، الذي يعرف بأنّه فاقد للمرونة في تعاملاته، ما يجعل المحيطين به يرونه حاد الطباع، فضلا عن أنّه لا يقبل التحكم به، فهو لا يستجيب لرغبات من حوله ولا تؤثّر فيه آرائهم مهما كانت صائبة، فهو يفكر ويتحرك بناء على معتقداته الداخلية فقط.

كما يحرص هذا المولود دائما على أن يقدم أفكار خارج المألوف حتى يتميز أمام الآخرين، ويعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، بشأن حظك اليوم على المستوى المهني، إنّ القمر بمنزل المدخرات، ما يشير إلى أنّ الظروف مواتية لتحقيق نجاحات ومكاسب، وتستطيع أن تدير النواحي المادية جيدا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أنّه على المستوى العاطفي، فاليوم مناسب للاقتراب بود مع من تحب، وقد تنجح أيضا في تنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك، وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.

مشاهير برج الأسد

مولود برج الأسد يعرف عنه أنّه طموح، وينتمي له الكثير من المشاهير، ومنهم الفنان أحمد عز، رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.