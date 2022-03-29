حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الأسد طاقة هائلة للعمل، فهو يستطيع جذب الأنظار فهو قائد رائع في العمل، كما أنه يفكر دائمًا خارج الصندوق، ويحاول طوال الوقت أن يقدم أفكارا خارج المألوف حتى يتميز أمام الآخرين.

ولمواليد الفترة ما بين 23 يوليو إلى 22 أغسطس من أصحاب برج الأسد، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد إن حظك اليوم على المستوى المهني، القمر في منزل المدخرات ويساعدك ذلك أن تحافظ على استقرارك المادي وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن على المستوى العاطفي، لديك طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

مشاهير برج الأسد

يجذب مواليد برج الأسد الأنظار إليه بسبب شخصيته، لذلك كثير منهم من المشاهير، الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل.