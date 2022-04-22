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التحفظ على والد «طفلة البلكونة» في جنحة ضرب وإعادته للنيابة غدا

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خالد عمار ومحمود الأمين
02:18 م | الجمعة 22 أبريل 2022
طفلة البلكونة

طفلة البلكونة

تحفظت وزارة الداخلية على عبد التواب عبد الناصر المعروف باسم «توبة»، والمتهم بإلقاء طفلته من البلكونة في منطقة فيصل، وإعادته لنيابة الهرم صباح غد.

حجز والد الطفلة في جنحة ضرب

وقال مصدر أمني إلى  «الوطن» إن المتهم محتجز للتأكد من قضية جنحة ضرب عام 2002، حيث عارض عليها عام 2013 وأسقطت.

قرار جديد من النيابة العامة

وأكد المصدر أنه يجب صدور قرار جديد من النيابة العامة بإخلاء سبيل في القضية القديمة لكن تم إخلاء سبيله في قضية ابنته.

كما تم إخلاء الطفلة ووالدتها من قسم شرطة الهرم منذ قليل حيث لا تزال متواجدة أمام قسم شرطة الهرم هي ونجلتها معربة عن حزنها من الواقعة.

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بقلم خالد عمار ومحمود الأمين