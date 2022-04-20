التحفظ على والد طفلة البلكونة وإعادته للنيابة بسبب جنحة ضرب

تحفظت وزارة الداخلية على عبد التواب عبد الناصر، المعروف باسم «توبة»، المتهم بإلقاء طفلته من البلكونة في منطقة فيصل، وتعيده لنيابة الهرم صباح غد الخميس.

والد طفلة البلكونة متهم في جنحة ضرب

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن المتهم محتجز للتأكد من قضية جنحة ضرب عام 2002 حيث عارض عليها عام 2013 وأسقطت.

قرار جديد من النيابة بشأن والد طفلة البلكونة

وأكد المصدر، أنه لا بد من صدور قرار جديد من النيابة العامة بإخلاء سبيله في القضية القديمة، لكن تم الإفراج عنه في قضية ابنته.

كما تم إخلاء سبيل الطفلة ووالدتها من قسم شرطة الهرم، منذ قليل.