والد الأشقاء الثلاثة: «بنتي اندفنت يوم قراءة فاتحتها» (فيديو)

قال أحمد عثمان، والد الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القنطرة شرق العريش، إن ابنته الكبرى آلاء دُفنت في اليوم الذي كانت ستُقرأ فيها فاتحتها.

وأضاف عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»: «كنا هنتفق على كل التفاصيل، وقلنا هنفطر مع بعضنا كلنا، أسرتنا وأسرتهم، ناس محترمين، وخطيبها كان شاب محترم جدا، أنهى الدراسة في كلية طب الأسنان، وكان هيطلبها من جدها لأنه كبيرنا، وكنا هنقرأ الفاتحة ونحدد كل حاجة».

ربنا يعوض عليّ في اللي جاي

وتابع: «المصاب جلل وعظيم، ولا يمكننا أن نقول غير إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل من أعرفهم دعموني في الحادث ويتواصلون معي باستمرار.. ربنا يعوض عليّ في اللي جاي، عندي 3 أبناء، عمرو في الصف الأول الثانوي، وشقيقته تدرس في الصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها عمرها 3 سنوات».

ونعت جامعة سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الطلاب الثلاثة، وجاء في بيان للجامعة.

نعي الجامعة

وجاء في البيان: «فقدنا 3 أشقاء بينهم طالبان بكلية طب الأسنان، إثر مصرعهم في حادث سير خلال الساعات الماضية»، والطلاب هم «محمود أحمد عثمان»، وشقيقته «آلاء أحمد عثمان»، بكلية طب الفم والأسنان، وشقيقته الثانية «آية أحمد عثمان»، معيدة بكلية الصيدلة، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطلاب الثلاثة.

وقال «عمرو عثمان»، طالب بالصف الأول الثانوي، الشقيق الأصغر للضحايا، إن آخر مكالمة بينه ومحمود شقيقه كانت قبل الحادث بساعة فقط، وطلب منه ان يتأنى أثناء القيادة حتى لا يتعرض وشقيقتاه لأي مكروه.