إصابة مسن بكسور وكدمات في حادث سير بطهطا.. «صدمه موتوسيكل على الزراعي»

أصيب ستيني بكسور وكدمات متفرقة عقب اصطدام دراجة بخارية به على الطريق الزراعي الغربي بمركز طهطا وتم نقله لمستشفى طهطا المركزي لإسعافه.

الإخطار الأمني وحادث التصادم

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث وإسعاف المصاب

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية «موتوسيكل»، قيادة المدعو «عطية أ أ»، 24 عاما، عامل ويقيم في دائرة قسم طهطا بمحافظة سوهاج، اختل مقود القيادة بيده واصطدم بالمدعو «رمضان أ م»، 60 عاما، بالمعاش ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حال عبوره الطريق مما أدى لإصابته بكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى طهطا المركزي، حيث تم نقل المصاب إليها لإسعافه وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإجراء الفحص الطبي كاملا وللتدخل الجراحي عند الحاجة.

قائد الدراجة البخارية يروي تفاصيل الحادث

وبسؤاله، أفاد قائد الدراجة البخارية بأنه أثناء قيادة دراجة بخارية بالطريق الزراعي الغربي بدائرة طهطا بمحافظة سوهاج اختل مقود القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليه ليصطدم بأحد المارة، الذى ظهر فجأة أمامه.

وبسؤال شقيق المصاب المدعو «أحمد أ م»، 67 عاما بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، قرر بأنه أثناء عبور شقيقة للطريق الزراعي الغربي بمركز طهطا بمحافظة سوهاج اصطدمت به دراجة بخارية مما أدى لإصابته ونفى الشبهة الجنائية.