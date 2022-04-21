مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس سياحي يقل 38 سائحا، على طريق مصر أسوان الزراعي، بالقرب من قرية الجبلاوي التابعة لمركز قنا.

وتفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موقع الحادث يرافقه اللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة المرور، والعميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

12 سيارة إسعاف في موقع الحادث

وقال محافظ قنا إنه تم الدفع بشكل فوري بـ12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجاري نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى، مشيرا إلى أنه تم الاطمئنان على صحة وسلامة المصابين والسائحين في موقع الحادث بمعرفة المسعفين، وجرى توفير أتوبيس سياحي بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات.

تقديم الرعاية للمصابين واستخراج تصريح دفن للمتوفى

كما توجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين، برفقة الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للاطمئنان على حالتهم، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، كما أمر بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاة وتسليم الجثمان لذويه.

يذكر أن الأتوبيس السياحي كان يقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم ومتجهين إلى مدينة الأقصر.