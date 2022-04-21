إصابة 20 عاملاً في حادث انقلاب سيارة بمحافظة البحيرة

أصيب 20 عامل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى عملهم بإحدى المزارع التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفى

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة «الدلنجات»، يفيد استقبال المستشفى لـ20 عاملًا مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم أثناء إلى العمل في إحدى مزارع القرى الجديدة التابعة لذات المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابيين بالحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من :

- محمد حسن علي، 19 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

- عبد القادر محمد فرج، 18 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى.

- رضا مجدي رياض، 14 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

- أمير صبري رياض، 13 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

- سمير عبد الله سمير، 15 عامًا، مصاب بكسر في الحوض.

- ماهر إبراهيم عوض، 14 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليسرى.

- إمام عادل إمام، 15 عامًا، مصاب بكسر في الساق.

- أحمد منصور عبد العظيم، 19 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

- عبد الرحمن عبد المنعم محمد، 22 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

- أحمد عيد شعلة، 17 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة وجرح نافذ في الساق.

- محمد حمادة أحمد، 14 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

- محمد عطية فرج، 14 عامًا، مصاب بكسر في الحوض.

- فايز قنديل محمد، 15 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن.

- محمد طلعت محمد، 18 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم.

- أكرم ماجد محمد، 16 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى.

محمد أيمن السيد، 15 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة.

- أحمد جمعة السيد، 15 عامًا، مصاب بكسور وجروح متعددة بالجسم.

- محمد وائل معوض، 15 عامًا، مصاب بكسور وجروح متعددة بالجسم.

- أحمد منصور عبد العليم، 17 عامًا، مصاب بكسور وجروح متعددة بالجسم.

- أحمد عطية جمعة، 15 عامًا، مصاب بكسور وجروح متعددة بالجسم، وجميعهم يقيمون بقرية «زاوية حمور» بالدلنجات.