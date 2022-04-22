«صحة الغربية» تحتفل باليوم العالمي للهيموفيليا.. 6 نصائح للتعامل مع المرض

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مديرية الصحة نظمت احتفالية اليوم العالمي للهيموفيليا، بحضور عدد من الأطفال المصابين بالهيموفيليا وذويهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وجرى خلال اليوم عمل نقاش مع الأطفال وذويهم بمشاركة نهلة كامل، من إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالغربية، وفريق التواصل المجتمعي، عن كيفية التعامل مع النزيف الحاد وإنقاذ المريض فس حالة التعرض له، والتوعية عن مرض الهيموفيليا وكيفيه التعامل معه.

أساليب الرعاية الذاتية

على الجانب الآخر، قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بنشر الوعي الصحي وتقديم الرسائل التوعوية للأطفال وذويهم للاهتمام بالتغذية السليمة وعقد ندوات تثقيفية ونصائح للعيش بصحة جيدة مع المرض، ولفت الانتباه إلى الرعاية الذاتية المناسبة من خلال:

1- معرفة أعراض الهيموفيليا وأهمية اتباع السلوكيات الصحية التي تقلل من حدوث أي مضاعفات للمريض.

2- ممارسة النظافة الجيدة للأسنان لتجنب أمراض اللثة والتي قد تؤدي إلى النزيف المفرط.

3- أهمية عمل تمارين معينة لتحسين قوة العضلات والعظام وذلك تحت إشراف طبي.

4- تجنب بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى النزيف.

5- عمل الفحوصات الدورية والمنتظمة لعدوى الدم.

6- التغذية السليمة والمطلوبة لمرضى الهيموفيليا.

اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، والذي أطلقه ونظمه الاتحاد العالمي للهيموفيليا خلال العام 1989، استمر بالانتشار عاما بعد عام، وذلك لأهمية الأهداف والأفكار التي يحاول تقديمها للعالم حول مرض الهيموفيليا والمعاناة الصامتة التي يعيشها المصابون به.