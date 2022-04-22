نجيب ساويرس يتبرع بـ100 ألف جنيه لمؤسسة جنة للأعمال الخيرية

أعلن الدكتور مظهر شاهين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جنة للأعمال الخيرية، تبرع المهندس نجيب ساويرس بمبلغ مائة ألف جنيه للجمعية.

وقال شاهين، في بيان له: «في لفتة إنسانية ووطنية وخيرية تبرع المهندس نجيب ساويرس بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب مؤسسة جنة للأعمال الخيرية، وذلك من أجل دعم أنشطتها الخيرية، وفي مقدمتها كفالة الأيتام ورعاية الفقراء وإعمار المساجد وتوصيل المياه للمنازل والقرى الفقيرة، وتقديم جميع الخدمات الخيرية لجميع المصريين في كل ربوع جمهورية مصر العربية».

ووجه رئيس مجلس الأمناء الشكر لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على تبرعه، قائلا: «المؤسسة إذ تحرص على تقديم هذه الأنشطة فإنها تتوجه بالشكر للمهندس نجيب ساويرس وجميع المخلصين الداعمين للعمل الخيري، تأكيدا على العمل من أجل الارتقاء بهم وبمنظومة العمل الخيري في مصر، وتحيا مصر».