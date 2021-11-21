المهرجانات تثير أزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر.. و«العدل»: «كلام فارغ»

تطورت الأزمة الأخيرة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر ووصلت إلى حالة من السجال المتبادل على شاشات القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب وقف نقابة المهن الموسيقية لعدد من مؤديين المهرجانات، وهو ما تسبب في هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار «الموسيقيين»، وانتقد منعهم من الغناء، ووصل الأمر إلى الهجوم على هاني شاكر نفسه، قائلا: «محدش يعمل ولي علينا».

القصة الكاملة لأزمة نجيب ساويرس وهاني شاكر

بدأت الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر، عندما انتقد الأول قرار هاني شاكر بوقف مؤديين المهرجانات الـ20، حيث وصف القرار بـ«المعيب»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء..الجمهور اللي يقرر يسمع مين و ميسمعش مين..مش النقيب»، وعلى الجانب الآخر، سخر هاني شاكر من تصريحات ساويرس، في برنامج تلفزيوني، «مفيش حاجة اسمها نقابة المغنيين خالص، الصراحة دي أحلى نكتة سمعتها..عشان أنا نقيب الموسيقيين فمليش علاقة بالمُغنّين».

ولكن لم يتوقف ساويرس عند هذا الحد، واتخذ الخلاف منحنى آخر، عندما طالب مؤديين المهرجانات باللجوء إلى القضاء، وقال إنه لا يحب غناء هاني شاكر، ليرد عليه الأخير بتصريحات نارية في مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، «أنا ميشرفنيش إنه يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني، لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش يسمع هاني شاكر».

المخرج محمد العدل يؤيد قرار هاني شاكر: «بلاش كلام فارغ»

وانتقد عدد كبير من المتابعين الأزمة بين رجل الأعمال الشهير ونقيب المهن الموسيقية، حيث كتب المخرج محمد جمال العدل عبر حسابه على «فيس بوك»: «يا أستاذ نجيب.. هاني شاكر ده مطرب حقيقي من 50 سنة تقريبا، يعني عنده تاريخ كبير عيب تطلع تتكلم عليه كده وتقلل منه»، واختتم حديثه: «أنا مع هاني شاكر وبلاش كلام فارغ».