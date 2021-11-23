هاني شاكر يرفض الرد على نجيب ساويرس.. ويكتفي بـ«مبيحبش مصر»

رفض الفنان هاني شاكر التعليق على أزمته مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، والتي دارت بينهما خلال الأيام الماضية، على خلفية منع الأول 20 من مؤدي المهرجانات الغنائية من الغناء.

وقال هاني شاكر، خلال ندوته في قصر السينما، والمُقامة حاليًا، إنه لا يفهم في مجال الموسيقى والغناء، متابعًا «اللي بيهاجم مببحبش مصر».

خلاف حسن شاكوش ورضا البحراوي

كما رفض هاني شاكر تشبيه أزمته مع نجيب ساويرس، بخلافه مع حسن شاكوش ورضا البحراوي، وذلك ردًا على سؤال صحفي، قارن بين أزمته وأزمة الثنائي.

وينظم قصر السينما والثقافة السينمائية، الصالون الثقافي الأول بعنوان: «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع»، بحضور هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

ردود هاني شاكر ونجيب ساويرس

وكانت الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر، بدأت عندما انتقد الأول قرار هاني شاكر بوقف مؤدي المهرجانات الـ20، حيث وصف القرار بـ«المعيب»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء..الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب».

وعلى الجانب الآخر، سخر هاني شاكر من تصريحات ساويرس، في برنامج تلفزيوني، «مفيش حاجة اسمها نقابة المغنين خالص، الصراحة دي أحلى نكتة سمعتها..عشان أنا نقيب الموسيقيين فمليش علاقة بالمُغنّين».

لكن الشجار لم يتوقف عند هذا الحد، واتخذ الخلاف منحى آخر، عندما طالب نجيب ساويرس مؤدي المهرجانات باللجوء إلى القضاء، وقال إنه لا يحب غناء هاني شاكر، ليرد عليه الأخير بتصريحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: «أنا ميشرفنيش إنه يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني، لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش يسمع هاني شاكر».