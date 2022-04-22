راندا عوض: تعرفت على زوجي في عمل فني وحبيت حماتي جدا

قالت الفنانة راندا عوض، زوجة المخرج عادل عوض، إن زوجها كان من المتميزين في فريق التمثيل بكلية الآداب وانتقل فيما بعد للمسرح، وكان يتيمًا ومسؤولًا عن نفسه وعن أخوته.

عوض: بيتنا كان مفتوح دائمًا للزائرين

جاء ذلك خلال حوارها لبرنامج عيلتي وافتخر، المذاع على «شعبي إف إم»، من تقديم حازم قابيل، موضحة أن جينات زوجها المخرج عادل عوض الفنية امتدت لأبنائه، عادل وعاطف في الإخراج وعلاء في التمثيل، وبيته كان دائمًا مفتوحًا لأصحابه وكل الزوار، معقبة: «السفرة ما كانتش بتتشال، وأي حد يعدي على البيت لازم يدخل ياكل مش بس يشرب».

وأوضحت «عوض» أنها شاعرة وأديبة وإنسانة حساسة راقية، وبيتها كان فنيًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مضيفة: «أما عادل زوجي كان في معهد سينما وأنا كنت في معهد فنون مسرحية، وكان بيخرج عمل خليط بين سينما ومسرح وباليه واتعرفت عليه هناك».

لبنانية الأصل تعيش في مصر

وعن نشأتها وبداية عملها الفني قالت: «أنا لبنانية الأصل ونزلت مصر في الثانوية، وكنت بحب التمثيل من صغري وبالرغم إن مجموعي كان كبير في الثانوية لكني فضلت أدخل حاجة لذيذة، ووالدي كان إنسانا سلسا، ولما حبيت عادل عرّفته على بابا وكان مرحب جدا، وحماتي إنسانة رائعة وبحبها جدا، وعشت معاهم 5 سنين قبل وفاتهم، ماشوفتش ست راقية زيها، ورفضت إني أترك بيت حماتي من كتر ما كنت مبسوطة معاهم».

وعن زوجها أكدت أنه كان ممثلها الكوميدي المفضل وعائلته كانت مشهورة بالكرم والأخلاق والعطاء والرقي في التعامل.

واختتمت الفنانة راندا عوض: «بقول لكل اللي ماتوا، بحبكوا أوي ووحشتوني وبدعيلكم كتير، وبحاول أحافظ علي شكل العيلة اللي اتعودت عليه، واللي عايشين بقول لهم إحنا دايما بنحاول نكمل اللي كنتوا عاملينه».