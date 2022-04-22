محمد رياض: فخور بمشاركتي في «الاختيار» ومحقق أعلى مشاهدة بالوطن العربي

قال الفنان محمد رياض إنه رفض دوره في «الضوء الشارد» أكثر من مرة بالرغم من أن الدور كان يعجبه، مضيفا «فكرة إن فارس يموت في الحلقة الـ 16 ماكانتش مريحة بالنسبة لي، بس وافقت في الآخر عشان الدور كان عاجبني أوي والحمد لله إني وافقت وعملته وبقى من أهم الأعمال اللي أنا عملتها فى حياتي، بالرغم من إن مساحة الدور كانت قليلة جدا لكن بقى موجود في تاريخ الأعمال المميزة اللي أنا عملتها»، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اللمة تحلى على شعبي إف إم من شيماء السباعى.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عايش من 25 سنة

وأوضح رياض أن مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى» من المسلسلات التي نتمنى وجود مثيل لها حاليا وخاصة في الكتابة والكاستينج والإخراج «مسلسل من 25 سنة ولسه عايش مع الناس لحد دلوقتى الناس بتتفرج عليه».

وعن مسلسل الاختيار قال «أنا مشارك في مسلسل الاختيار السنة دي وده مسلسل كبير جدا ومليء بالنجوم وحقق أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربى كله مش بس مصر، وأثناء تصوير الاختيار كان معانا متخصصين يعلمونا كل حرف، وكل كلمة لها معنى وموثقة».

وتابع «السنة دى مسلسل الكبير أوي عظيم ومكي كوميديان عنده مواصفات خاصة فعاجبنى جدا، وكمان بتفرج على مكتوب عليا وجزيرة غمام والمداح، ولو معنديش شغل في رمضان بكون حريص جدا على العبادات وبحاول أستفيد بكل روحانيات الشهر».

محمد رياض يعلق عن دوره في الاختيار

وتابع رياض «الصورة دلوقتي بقت أحلى بكتير من أعمال زمان، وكل حاجة اختلفت للأفضل والإنتاج كمان بقى أقوى بكتير من زمان، ونفسنا يبقى عندنا خمسة ستة زى عبد الرحيم كمال بس الحمد لله مصر طول عمرها ولادة».

واختتم الفنان محمد رياض قائلا «كل ردود الأفعال اللى جاتلى على شخصية العميد يسرى فى مسلسل الاختيار كانت إيجابية جدا بالرغم من إن طبيعة المسلسل مش بتهتم بحجم أدوارنا لأنه ده واجب على كل الفنانين لأننا بنوثق فترة مهمة جدا فى تاريخ مصر وأحسن تعليق جالى احنا مصدقينك ودي أحسن حاجة للممثل».