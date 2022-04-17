محمد رياض مشيدا بـ الاختيار 3: جسد فترة صعبة وخطيرة في تاريخ مصر المعاصر

أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته البالغة بتقديم شخصية العميد يسري، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، الذي يُعرض طوال شهر رمضان على شاشة «أون»، مؤكدًا أن أهمية مسلسل الاختيار، تكمن في تناوله فترة صعبة وخطيرة في تاريخ مصر المعاصر، الجميع في الوقت الحالي مر بها، «كلنا في مصر عشنا الفترة دي بكل قلق على البلد، وكل الناس عارفة كواليس ما يحدث»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، مع الإعلامي يوسف الحسيني.

مسلسل الاختيار قيمة فنية تجعل المشاهدين يطلعون على الكواليس

وأضاف «رياض»، أن مسلسل الاختيار قيمة فنية تجعل المشاهدين يطلعون على كواليس ما تم في المرحلة السابقة من عمر الوطن، وحجم الأخطار التي كانت موجودة، فضلًا عن تضحيات أجهزة الأمن التي عملت في ظروف صعبة للغاية، فرجال الشرطة والجيش وكل مؤسسات الدولة المعنية، كانت لا تنام من أجل حماية الدولة من أخطار لا حصر لها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستبقى قوية بشعبها وأجهزتها ورجالها المخلصون الذين استطاعوا حمايتها، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الأمن الوطني والمخابرات الحربية والعامة والقوات المسلحة.

الالتزام بالنص المكتوب تمامًا

وأوضح الفنان محمد رياض، أن الشخصيات التي تجسد في الاختيار، لها سمات معينه سواء في لغة الحوار أو الجسد، وهناك أحد المتخصصين يصاحب فريق العمل في كل مشهد من أجل ضبط السياق، إذ أن تجسيد شخصية رجل شرطة أو جيش أمر حساس للغاية، ففي الشخصيات العادية من الممكن أن يقوم الفنان بإضافة كلمة أو جملة ارتجالية، لكن في هذا العمل يتم الالتزام بالنص المكتوب تمامًا.