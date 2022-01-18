عمر محمد رياض: «دخولي الفن مش واسطة»

حظى الفنان الشاب عمر محمد رياض، بردود فعل إيجابية بعد مشاركته في مسلسل «الحلم» بطولة والده الفنان محمد رياض، والذي يعرض حاليا عبر شبكة تليفزيون الحياة.

عمر محمد رياض: أشارك في ورشة خالد جلال

قال الفنان الشاب عمر محمد رياض، لـ «الوطن»، إن ترشيحه لمسلسل «الحلم»، جاء عن طريق مخرج العمل حسني صالح، حيث علم إنه يشارك في ورش مسرح الإبداع مع المخرج خالد جلال، متابعا: «المخرج حسني صالح تحمس لي فور علمه أن بدايتي الفنية كانت من خلال المسرح».

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أول تجاربي الفنية كانت بعيدا عن أسرتي

رفض عمرو محمد رياض، بعد الآراء التي تعتقد أن دخوله الفن جاء عن طريق الواسطة، كون أول عمل فني له كان بالتعاون مع خاله عمرو محمود ياسين، والتجربة الثانية له مع والده محمد رياض، قائلا: «أول تجاربي الفنية كانت من خلال فيلم مع الفنان عمرو عبد الجليل، لكنه لم يطرح في السينمات بعد، إذ كانت بدايتي بعيدة عن أسرتي».

وأضاف: «رأي كل الناس يُحترم وعلى راسي، ولو شايفين دخولي واسطة مش هيزعلني، بس هطلب منهم طلب واحد بس، يحكموا على تمثيلي».

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تفاصيل مسلسل الحلم لـ محمد رياض

يذكر أن مسلسل الحلم، تدول أحداثه في إطار درامي حول سيدة مكافحة تقف مع زوجها وتكافح معه في الحياة، حيث يلقي العمل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.

مسلسل الحلم، من بطولة محمد رياض، رانيا فريد شوقي، نهال عنبر، صابرين، أنوشكا، سميرة عبد العزيز، والعمل من إخراج حسني صالح.