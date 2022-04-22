شيخ الأزهر: العجز عن إثبات وجود الله لا يبرر نفيه

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه وحينما ينكر شخص بأن الله موجود فما هو مصدره من هذا النفي ولماذا ينفي هذا، «هم يقولون مثل هذه القضايا فهي قضايا لا مضمون لها، وعندما ينفون وجود الله يأتي بسبب عدم قدرتهم في إثبات وجوده، والعجز عن الإثبات لا يبرر النفي».

الطيب: أي قضية لا يمكن الخروج بها لواقع محسوس سواء موجودة أو غير موجودة هي قضايا فارغة

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أي قضية لا يمكن الخروج بها إلى الواقع المحسوس والتأكد منها سواء موجودة أو غير موجودة هي قضايا فارغة، وبهذا يكون قد نفى بجرة قلم كل علوم الميتافيزيقا وعلوم الدين وكل معلومات الغيب وكل ما يعرف عن الله والنفس والعقل.

وأوضح شيخ الأزهر أن مدرسة العقل في أوروبا والتي كانت تصحح الحس بالعقل، ثم جاءت مدرسة الحس التجريبية فقلبت الطاولة على العقل، ثم بعد ذلك الآن فدخلنا في متاهات جديدة كالحداثة وغيرها، «مصادر المعرفة لدى المسلمين أو الإلهيين بشكل عام فهي ثلاثة، الأول المصدر الحسي فلا يستطيع أحد أن ينكره، وهي من المصادر الأولى التي يأنس إليها الإنسان في طفولته وتعيش معه».

وواصل قائلا: «المصدر الثاني هو العقل ويتدخل وأحيانا يصحح الحس ويحكم على خطأ الحس ويصوبه، والمصدر الثالث فهو الوحي المعصوم أو الخبر المعصوم وهو الوحي الإلهي، ويعادل في اليقين يقين العقل والحس».

وأكد أن الإنسان لا يكتسب المعلومة إلا بعد جهل، وتلك من خصائص العلم وصفته حين يصف بها الإنسان، «بخلاف العلم الإلهي وهو علم أزلي أبدي لا يتغير ولا يسبقه جهل، فالمعلومات كلها منكشفة قبل وجودها وأثناءه ولا تتغير».