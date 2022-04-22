شيخ الأزهر: كل صفة من أسماء الله لها عمل خاص

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن كل صفة من الصفات واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له عمل خاص، فصفة القدرة خاصتها ونظامها أنها تخرج الأشياء من العدم إلى الوجود، معقبًا: «أي شئ يخرج من العدم للوجود كالإنسان أو النبات فهو بصفة القدرة».

الطيب: صفة الإرادة لها تخصص

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن صفة الإرادة لها تخصص وهي أنها تخصص الموجودات بأحد المتقابلين، «أنا ولدت في 6 يناير، يعني ذاتي تقبل أن تكون في 6 يناير أو أي وقت، ولكنها جائت في 6 يناير لأن فيه مخصص خصصك بهذا بشئ من الأمور التي تقبلها، ودي من صفات الإرادة».

وأوضح شيخ الأزهر أن هناك ثلاث مدارس كبرى في المدارس الفلسفية والكلامية، وفي الفلسفة الإسلامية فهناك مدارس تخرج منها أبن سيناء وابن رشد والفرابي فهم فلاسفة درسوا الفلسفة اليونانية والإسلام، وحاولوا أن يوفقوا ما بين التفكير الفلسفي العقلي اليوناني وبين ما أقره علماء المسلمين في الفقه والحديث، لافتا إلى أن مدرسة فلاسفة المتكلمين وأيضا المدارس الإشراقية والصوفية.

وتابع: «المدارس الكبرى لدي هي المدرسة الفلسفية ومدرسة علماء الكلام والتوحيد، وهم المعتزلة والأشاعرة وعلماء التفسير، والجميع لا ينكر أن الله عالم وعليم وعلام، وأي لفظ ورد في القرآن الكريم فالجميع يؤمن بيه، وأي إنكار لذلك فقد كفر الفرد».