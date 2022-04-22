«مش هيسيبوا محتاج».. 500 وجبة إفطار يوميا من مطبخ الخير في بنها «فيديو»

«مش هنسيب حد محتاج».. شعار رفعه مطبخ الخير بالجمعية الشرعية بمدينة بنها على مدار 45 سنة، والشهير بأكبر مائدة رحمن في محافظة القليوبية، والتي تقدم هذا العام 500 وجبة إفطار وسحور يوميا على المحتاجين وعابري السبيل والأيتام بإجمالي مستهدف 15000 وجبة ساخنة وجافة للمستحقين طوال الشهر الكريم.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا لتجهزات وجبات مطبخ الخير داخل الجمعية الشرعية ببنها الجديدة في محافظة القليوبية، والتقت بالقائمين على المطبخ الذين أكدوا أنهم وفروا وجبات الإفطار والسحور بجانب ملابس العيد للمستحقين من الأيتام والأسر المحتاجة وعابري السبيل بمعدل 5 وجبات للأسرة الواحدة.

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فكرة انطلقت منذ 45 عاما

وقال «علي جمال زين»، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية ببنها، لـ«الوطن»، إن المطبخ يقدم خدماته منذ 45 عاما من وقت إنشاء الجمعية، مشيرا أنه على مدار هذه السنوات تزايدات كميات الوجبات التي يقدمها مطبخ الخير ببنها في رمضان لخدمة المترددين على الجمعية من الأيتام والأسر المحتاجة في أكبر مائدة رحمن ببنها والقليوبية، لتصل هذا العام إلى 500 وجبة يوميا، تتضمن لحوم ومكرونة وأرز وطبيخ، بجانب علبة فول وعلبة جبنة للإفطار والسحور ويستفيد منها أبناء الجمعية من الفئات المستحقة.

حلويات وكراتين الخير بجانب الوجبة

وأضاف «جمال»، أنه يتم تقديم الحلويات والأرز باللبن مع الوجبات للتحلية، وفي نهاية رمضان يتم توفير ملابس العيد لأسر الأيتام بجانب كراتين الخير والسلع الغذائية التي توزع على الأسر طوال العام.

وأوضح أن المطبخ يعمل في الوجبات الساخنة في رمضان فقط، نظرا لعدم وجود التجهزات والإمكانيات التي تساعد على عمله طوال العام، مشيرا أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنع تفشي الأمراض، كما أن كل المشاركين في إعداد وتوزيع الطعام ملتزمون بالإجراءات الوقائية وصادر لهم شهادات صحية من الصحة لضمان جودة الوجبات التي توزع على المواطنين.

حفظ ماء وجه المستحقين

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية ببنها، أن الوجبات يتم إعدادها وتوزيعها على المستحقين يوميا في رمضان، بهدف حفظ ماء وجه المستحقين، وتأكيدا عللا أن الخير في أمة المسلمين حتى يوم الدين، موضحا أن المئات من أصحاب الخير يقومون بالتبرع بالمال والمواد الغذائية، لتجهيز المطبخ وشراء أدوات الطبخ خلال شهر رمضان، بجانب الاستعانة بعدد من المتطوعات للمشاركة في طهي الطعام.

وبحسب «الحاج علي» فإن المبادرة تتوسع في الانتشار من خلال مشاركة متطوعين من الشباب لتوزيع الوجبات على المستحقين كل في منزله، بجانب تقديم الطعام للمستحقين ورواد مائدة الرحمن التي تقام سنويا بالجمعية في بنها الجديدة، والتي يقصدها المئات من المواطنين على مدار عشرات السنوات منذ إنشائها في سبعنيات القرن الماضي.