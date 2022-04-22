«إفطار صائم الطريق».. مبادرة فرق الجوالة والجوالات بالقليوبية

شهد نادي الخانكة الرياضي إطلاق مبادرة فرق الجوالة والجوالات لإفطار الصائمين في رمضان تحت عنوان «إفطار صائم الطريق 2022»، تنفيذًا لتوصيات الملتقى الأول لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط، مع شباب فرق الجوالة والجوالات، حيث تبني مركز شباب الأمل ونادي الخانكة الرياضي بإدارة شباب الخانكة، مبادرة لإفطار المارة فى الشوارع قبل آذان المغرب.

تقوية الروح الدينية

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تأتي في إطار المبادارات المجتمعية في شهر الخير لتحقيق أهداف الجوالة من تنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة والشعور بالمسئولية والقدرة على تحملها، بالإضافة إلى تقوية الروح الدينية وتنمية حب الخير ومساعدة الآخرين واكتساب الثقة بالنفس وبالغير.

وجبات جافة وعصائر

وأضاف «الصبروط» في تصريحات صحفية، أن فكرة المبادرة تتلخص باجتماع أعضاء فرق الجوالة وتعبئة الوجبات الجافة والسريعة من التمر والعصائر والمياه، و توزيعها على جميع المارة والمسافرين فى الشوارع، بالقرب من أذان المغرب لأخذ ثواب إفطار صائم، إذ أن جزاء الأعمال الخيرية في شهر الخير مضاعفًا، ويخلق الود والمحبة بين الناس، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب ما هي إلا مراكز خدمة مجتمعية ولها رسالة لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويذكر أن شاركت فرق الجوالة والجوالات على مستوى المحافظة، في التصدي لجائحة كورونا أثناء الموجة الأولى، من خلال تعقيم وتطهير شوارع المدن والقرى.