كنيسة العذراء بطهنا الجبل تنظم دورة رمضانية في المنيا

شاركت كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بقرية طهنا الجبل بالمنيا، مسلمي القرية، في الاحتفال بشهر رمضان بتعليق لافتات وفوانيس تهنئة بالشهر الكريم.

دورة رمضانية

نظمت الكنيسة أيضا، دورة رمضانية لشباب طهنا الجبل تحت رعاية القس بيشوي متأوس كاهن كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بقرية طهنا الجبل.

رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية

في سياق منفصل، نوقشت بمعهد الرعاية والتربية بمقر بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الشماس المكرس مايكل إدوارد المدير التنفيذي للمعهد، وموضوعها «رؤية مستقبلية لدور رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية وقسم التربية المسيحية بمجلس كنائس الشرق الأوسط في التنشئة المسكونية للنشء والشباب».

وتكونت لجنة المناقشة من رسمي عبد الملك، مشرفًا ورئيسًا، عاطف جندي مهنى، عضوًا، الأب كميل وليم سمعان، عضوًا، القس بيشوي حلمي، عضوًا، وجرجس إبراهيم صالح، عضوًا.

حضر المناقشة من أحبار الكنيسة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

وفي الختام، منحت اللجنة درجة الدكتوراه للباحث بتقدير امتياز، مع التوصية بتبادل الرسالة مع المعاهد التعليمية التابعة للعائلات الكنسية الأعضاء في مجلس كنائس الشرق الأوسط.