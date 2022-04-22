الكنيسة: الجمعة العظيمة بها أطول قداس صلاة.. يصل لـ12 ساعة متواصلة

يحتفل الأقباط اليوم بذكرى الجمعة العظيمة، وهي ذكرى وفاة يسوع المسيح على الصليب بعد المحاكمة، وبعد أن شهدت التعذيب والمعاناة المختلفة توفي يسوع على تلة غولجوتا على الصليب، الموت يحمله المسيحيون ليكون شكلاً من أشكال التكفير عن الإنسانية «حسب معتقدات الأقباط»، وهذه القيامة من يسوع تسمى عيد الفصح، والذي يتزامن مع الأحد: عيد القيامة.

قداس صلاة الجمعة العظيمة

وكشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن أن الجمعة العظيمة تتميز بأن قداس الصلاة بها أطول قداس في الكنيسة، حيث تصل مدة الصلاة في قداس الجمعة العظيمة إلى 12 ساعة متواصلة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صلوات قداس الجمعة العظيمة ستتم في كل الكنائس على مستوى الجمهورية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أن أغلب الكنائس على مستوى الجمهورية سيكون الحضور للاحتفال وإقامة قداس الجمعة العظيمة فيها متاحا دون قيود في العدد، لكن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

قصة الجمعة العظيمة

وحول قصة الجمعة العظيمة، كشف القس عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العزاء بمسطرد، عن أن الجمعة العظيمة أحد أيام أسبوع الآلام هو يوم احتفال ديني في معظم دول العالم، يتم من خلاله استذكار صلب يسوع وموته ودفنه، وتعتبر جزءً من الاحتفالات بعيد القيامة وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، ومن الأسماء الأخرى التي تعرف بها هذه المناسبة هي الجمعة السوداء والجمعة الجيدة والجمعة المقدسة والجمعة الحزينة وجمعة عيد الفصح.

صيام الجمعة العظيمة

وأضاف كاهن كنيسة العزاء بمسطرد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجمعة العظيمة أو جمعة الآلام تعتبر يوم صيام إلزامي في مختلف الطوائف والكنائس المسيحية، يتم الانقطاع فيها عن الطعام والشراب في الكنيسة الكاثوليكية من منتصف ليل الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة أو حتى السادسة من مساء الجمعة كما في الكنيسة القبطية والبيزنطية، وتكون الوجبات اللاحقة نباتيّة وغير مطبوخة وغير محلاة.